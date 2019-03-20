Дочка Назарбаєва очолила сенат Казахстану

Фото: Даріга Назарбаєва (tengrinews.kz)

Під час таємного голосування за дочку Назарбаєва дали 100% голосів

Даріга Назарбаєва, старша дочка Нурсултана Назарбаєва, стала спікером сенату парламенту Казахстану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Під час таємного голосування з 44 присутніх депутатів, 44 проголосували за кандидатуру Назарбаєвої.

Кандидатуру Назарбаєвої на цю посаду запропонував Касим-Жомарт Токаєв, який займав цей пост до останнього часу і після відставки Назарбаєва вступив на посаду президента Казахстану.

Даріга Назарбаєва народилася 7 травня 1963 року, закінчила Московський державний університет імені Ломоносова, Казахський державний університет імені Кірова. За фахом історик, викладач історії та суспільствознавства. Доктор політичних наук, кандидат історичних наук. Працювала заступником голови мажилісу, була на посаді заступника прем'єр-міністра. Пізніше стала депутатом сенату парламенту, де обіймала посаду голови комітету з міжнародних справ, оборони і безпеки сенату.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Нинішній термін його повноважень закінчується в квітні 2020 року.

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю Астану на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.