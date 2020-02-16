Доньку колишнього глави нацрозвідки США звинувачують у вбивстві

Доньку Джона Негропонте 27-річну Софію затримали в штаті Меріленд

Доньку екс-директора національної розвідки США Джона Негропонте 27-річну Софію затримали в штаті Меріленд, її звинувачують у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію штату Монтгомері.

Софію Негропонте затримали ввечері 13 лютого. Дівчину звинувачують у вбивстві 24-річного друга Юсефа Расмуссена. За версією поліції, дівчина під час сварки вдарила його ножем.

Мати Софії Діана побічно підтвердила The Washington Post, що затримали дочку Джона Негропонте.

Джон Негропонте керував національною розвідкою США в 2005-2007 роках. У 2007-2009 роках обіймав посаду заступником держсекретаря США. Софія - одна з п'яти його прийомних дітей.

Нагадаємо, в місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду поранені чотири людини. Всі потерпілі перебували в припаркованому автомобілі. По ньому з машини, яка проїжджала повз, відкрили вогонь.

Три пасажири вискочили з салону, щоб сховатися в будівлі суду Бриджпорта. Водій залишився всередині і також отримав раненіе.Пострадавшіх госпіталізували, їх життю нічого не загрожує. Особи нападників встановлюються.