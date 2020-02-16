Дочь бывшего главы нацразведки США обвиняют в убийстве

Иллюстративное фото (FBI.gov)

Дочь Джона Негропонте 27-летнюю Софию задержали в штате Мэриленд

Дочь экс-директора национальной разведки США Джона Негропонте 27-летнюю Софию задержали в штате Мэриленд, ее обвиняют в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию штата Монтгомери.

Софию Негропонте задержали вечером 13 февраля. Девушку обвиняют в убийстве 24-летнего друга Юсефа Расмуссена. По версии полиции, девушка во время ссоры ударила его ножом.

Мать Софии Диана косвенно подтвердила The Washington Post, что задержали дочь Джона Негропонте.

Джон Негропонте руководил национальной разведкой США в 2005-2007 годах. В 2007-2009 годах занимал должность заместителем госсекретаря США. София - одна из пяти его приемных детей.

Напомним, в городе Бриджпорт на востоке США в результате стрельбы у здания суда ранены четыре человека. Все пострадавшие находились в припаркованном автомобиле. По нему из машины, которая проезжала мимо, открыли огонь.

Три пассажира выскочили из салона, чтобы укрыться в здании суда Бриджпорта. Водитель остался внутри и также получил ранение.Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Личности нападавших устанавливаются.