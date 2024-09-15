Добвик оформил премьерный гол в чемпионате Италии: видео

Форвард сборной Украины Артем Довбик забил первый мяч в составе итальянской "Ромы". В рамках 4-го тура Серии А от него пострадала "Дженоа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
27-летний нападающий отличился в первом тайме противостояния. Гол стал для него дебютным после перехода в ряды "волков" в летнее трансферное окно.
Довбик открыл счет на 37-й минуте. Массированная атака римлян привела к удару Пизилли в угол, с которым справился голкипер "грифонов" Голлини. Однако вратарь хозяев отбил мяч перед собой, а украинец вовремя сыграл на добивании.
Арбитр сначала гол не засчитал из-за офсайда. Однако после вмешательства VAR судейская бригада изменила решение. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Ромы".
Уроженец Черкасс, воспитанник местной школы олимпийского резерва. На профессиональном уровне дебютировал за "Черкасский Днепр" в сезоне 2014/15 Второй лиги.
Год спустя оказался в днепропетровском "Днепре". Защищал цвета "Зари" из молдавских Бельц на правах аренды. Позже играл за датские коллективы "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в "Днепр-1" за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.
Довбик – лучший бомбардир сезонов УПЛ (2022/23) и Ла Лиги (2023/24). Весной 2021-го дебютировал в составе сборной Украины. С тех пор провел 31 матч за "сине-желтых", в которых забил 10 мячей.
К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.
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