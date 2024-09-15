Добвик оформил премьерный гол в чемпионате Италии: видео

27-летний нападающий отличился в первом тайме противостояния. Гол стал для него дебютным после перехода в ряды "волков" в летнее трансферное окно.

Довбик открыл счет на 37-й минуте. Массированная атака римлян привела к удару Пизилли в угол, с которым справился голкипер "грифонов" Голлини. Однако вратарь хозяев отбил мяч перед собой, а украинец вовремя сыграл на добивании.

Арбитр сначала гол не засчитал из-за офсайда. Однако после вмешательства VAR судейская бригада изменила решение. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Ромы".

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной школы олимпийского резерва. На профессиональном уровне дебютировал за "Черкасский Днепр" в сезоне 2014/15 Второй лиги.

Год спустя оказался в днепропетровском "Днепре". Защищал цвета "Зари" из молдавских Бельц на правах аренды. Позже играл за датские коллективы "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в "Днепр-1" за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир сезонов УПЛ (2022/23) и Ла Лиги (2023/24). Весной 2021-го дебютировал в составе сборной Украины. С тех пор провел 31 матч за "сине-желтых", в которых забил 10 мячей.