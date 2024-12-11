Достройка блоков Хмельницкой АЭС – логичный шаг для укрепления энергетической безопасности Украины, - эксперт

По словам эксперта, несмотря на постоянные удары российских войск по энергетической инфраструктуре, атомная генерация остается относительно защищенной. Россия избегает атак на атомные электростанции из-за нежелательных последствий на международной арене, зато концентрируясь на тепловых и гидроэлектростанциях.

"Атомная генерация, вероятно, не станет целью для ударов, и поэтому именно ей стоит уделить внимание. Это позволит Украине производить больше электроэнергии, которая критически важна для функционирования страны во время войны", – отметил Ус.

Он также подчеркнул, что затраты на достройку атомных блоков вполне оправданы, поскольку они будут способствовать усилению энергетической безопасности страны и обеспечат стабильное производство электроэнергии, несмотря на возможные удары россии по инфраструктуре распределения.

"Даже во время войны эти инвестиции имеют стратегическое значение для Украины. Параллельно необходимо вести работу с международными партнерами, чтобы РФ осознавала последствия возможных ударов по атомной генерации", – добавил эксперт.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада рассматривает законопроект о завершении строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.