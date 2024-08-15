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Достройка блоков ХАЭС - вопрос стратегических интересов Украины, – экономист

Фото: достройка блоков ХАЭС – вопрос стратегических интересов Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Власти призывают не противопоставлять развитие атомной энергетики и развитие разветвленной системы генерирующих балансирующих мощностей в Украине. Атомные электростанции (АЭС) будут оставаться основой энергетического сектора в течение ближайших 30-40 лет, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность экономики.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Кушнирук подчеркнул, что малые генерирующие мощности, работающие на газе, могут эффективно балансировать энергосистему, однако их высокая себестоимость не позволяет рассматривать их как полноценную альтернативу АЭС. По его данным, электроэнергия, произведенная на АЭС, в 3-5 раз дешевле других видов генерации, что создает весомые преимущества для украинского бизнеса и населения.

Экономист считает, что достройка 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС и строительство новых атомных блоков является стратегическим приоритетом для Украины. Это позволит обеспечить не только стабильную энергогенерацию, но и поддержать конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на пути интеграции в ЕС.

Кушнирук также отметил необходимость одновременного развития как АЭС, так и балансирующих мощностей для достижения долгосрочных интересов государства.

Напомним, недавно западноевропейская ассоциация ядерных регуляторов WENRA поддержала стремление Украины достроить блоки Хмельницкой АЭС.

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