За сутки уже более 50 боев, почти половина на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 22 февраля, на фронте с начала суток произошло 54 боевых столкновения. Почти половина из них только на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В Генштабе отметили, что от циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты. В частности, сегодня это Янжуловка и Николаевка Черниговской области.
Ситуация на фронтах
На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголевки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник предпринял попытку продвинуться вперед неподалеку Загрызово, получил отпор.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала три раза вблизи населенных пунктов Ивановка, Ямполовка и в Серебрянском лесу, украинские защитники отбили атаки врага.
Силы обороны трижды отбивали штурмы захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.
Шесть атак россиян в районе Васюковки, Ступочек и Белой Горы на Краматорском направлении отбиты украинскими защитниками.
На Торецком направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, всего за сегодня противник атаковал семь раз неподалеку Торецка и в направлении Дилиевки. Авиаудару подверглась Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Авиационные удары террористические войска нанесли по Миролюбовке, Звировому и Покровску.
Сегодня на Новопавловском направлении враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Авиаудару подверглась Новопавловка.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Пятихаток.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков. Противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 19 КАБ, осуществил более 200 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что по состоянию на утро 22 февраля 2025 года, Россия потеряла с начала полномасштабной войны против Украины уже 866 тысяч солдат. Также ВСУ за последние сутки уничтожили 15 танков, 139 единиц автомобильной техники, а общие боевые потери врага за сутки составляют 230 единиц.
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