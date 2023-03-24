За сутки свет вернули в 12 населенных пунктов Донецкой области, - ДТЭК

23 марта энергетики возобновили электроснабжение для жителей 12 населенных пунктов в Донецкой области, обесточенного из-за обстрелов. Со светом снова почти 4 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Из-за постоянных боевых действий без электроснабжения пока остаются 110 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в компании .

Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.