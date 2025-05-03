За сутки более 120 боев: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

По состоянию на 16:00, 3 мая, на фронте с начала суток произошло 123 боевых столкновения. Наибольшее количество боев зафиксировано сразу на четырех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты:

Николаевка Черниговской области;

Издецкое, Пономаренки, Угроиды, Белая Береза, Нововасильевка, Малушино Сумской области.

Под авиаударами были:

Мхи Черниговской области;

Миропольское, Краснополье Сумской области.

Самые горячие направления

Российский агрессор девять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские подразделения отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, 10 боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенному пункту Шевченко Первое.

Также оккупанты 50 раз пытались прорваться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира на Новопавловском направлении, 28 боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка.

На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы, осуществил 119 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях фронта

Сегодня противник дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг с начала суток штурмует позиции наших защитников в районе Загрызово, бой продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отражали три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Майского и Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении враг один раз атаковал позиции наших войск в районе Крымского.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.

Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Новоданиловки и Каменского.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.