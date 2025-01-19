За сутки наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес 24 авиационных ударов, сбросив при этом 34 КАБа, применил 961 дрон-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 88 атак. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

"По предварительным подсчетам, сегодня, на этом направлении, наши воины ликвидировали 150 и ранили 144 оккупантов. Уничтожено семь единиц автомобильной техники, одну боевую бронированную машину, 5 средств спутниковой связи, также значительно повреждены боевая бронированная машина, миномет, две портативные станции РЭБ и единица автомобильной техники", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора, кроме этого враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Тринадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Восемнадцать атак отбили украинские воины вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Первомайского, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодезей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, всего было отбито две атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отражали семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск.

На Новопавловском направлении противник в течение дня совершил 13 атак в направлениях Константинополя и Большой Новоселки. До сих пор продолжается два боестолкновения. Враг нанес авиаудары КАБами в районе населенного пункта Новополь, сбросив пять управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении российские захватчики один раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки. Успеха не имели.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. По уточненной информации, враг за день нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб, совершил 416 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.