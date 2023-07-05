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За сутки - минус две роты. ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении

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Среда 05 июля 2023 15:12
За сутки - минус две роты. ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении Иллюстративное фото: ВСУ выбивают россиян с позиций на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные системно выбивают российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что наши бойцы добиваются успехов на Таврическом направлении.

В течение суток артиллерийские подразделения выполнили 1541 огневой задачи. За последние сутки потери противника убитыми и ранеными составили более двух рот.

Также были уничтожены 25 единиц военной техники врага.

В частности, 2 боевых бронированных машин, 3 орудия Д-30, пушка 2А36 "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" и автомобильная техника.

Наши военные уничтожили девять складов боеприпасов россиян.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они оказывают давление на оккупантов и выбивают их с ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. Наши бойцы также имеют частичный успех в Клищиевке.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что украинские защитники продвинулись в глубину обороны врага до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом "горячая" линия столкновения превышает 1200 км.

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