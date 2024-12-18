За сутки почти 200 боевых столкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне четыре раза штурмовали вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении состоялось пять боевых столкновений неподалеку Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении отбита 21 атака вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг атаковал девять раз вблизи Григорьевки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часовой Яр и Ступочки.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали в сторону Торецка.

На Покровском направлении остановлено 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского и не только.

На Кураховском направлении отражено 28 атак. Враг пытался 28 раз продвинуться вблизи Дачного, Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Янтарного.

На Времовском направлении россияне совершили 27 штурмов в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Ореховском направлении отбито три атаки вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал.

В Курской области Силы обороны отбили 49 вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 766 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки потери врага составили 1580 человек. Также Силы обороны уничтожили: