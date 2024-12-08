За сутки почти 150 боев, враг особенно активен на двух направлениях, - Генштаб

С начала суток, 8 декабря, по состоянию на 16:00 на фронте произошло 146 боевых столкновений. Ситуация характеризуется особенной активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты:

Марчихина Буда, Барановка, Демьяновка, Бачевск Сумской области;

Михальчина Слобода Черниговской области.

Ситуация на фронтах

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды совершали штурмы оборонных рубежей украинских войск в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового. Две вражеские атаки продолжаются до этого момента.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 21 атаку позиций украинцев вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Роща, Заречного, Тернов, Ямполевки, Надежды и Макеевки. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще 13 - продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении захватчики без успеха штурмовали позиции нашего войска вблизи Ступочек. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, где произошло семь боестолкновений, в настоящее время ведутся еще три боя.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое и Чумацкое. Силы обороны стерживают давление, на данный момент отбили 36 атак противника, семь боев - продолжаются до сих пор. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки на Кураховском направлении. По уточненной информации сегодня уже отбиты 22 из 31 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник 13 раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного. Продолжаются шесть боев.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали наши подразделения около Нестерянки.

Захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Так, за сегодняшний день они совершили три безрезультатных штурма позиций наших защитников.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.