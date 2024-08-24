В сутки на фронте произошло 149 боев. Почти треть - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 23 августа, на фронте произошло 149 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в том числе сбросил 102 КАБ.

Кроме этого, россияне совершили 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе.

Враг наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Кругляковка, Новоосиново, Богуславка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Новоэкономическое, Селидово, Мемрик, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Курахово, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск произошло семь боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь атак неподалеку от Выемки, Белогоровки и Спорного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял 11 попыток захватить наши позиции неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

За прошедшие сутки в Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационных ударов и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Потери врага

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 21 боевую бронированную машину, 42 артиллерийских системы, две РСЗО, три средства ПВО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 54 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию РЭБ, понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов.