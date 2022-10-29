За сутки энергетики возобновили электроснабжение для 6 тысяч семей в Донецкой области

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК возобновили поставки света в 4 населенных пунктах для 6 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По информации Павла Кириленко, главы Донецкой области, ночью враг проявлял высокую активность в Донецком направлении.

В настоящее время остается без света 79 населенных пунктов, где специалисты ДТЭК Донецкой электросети не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 248 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.