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За сутки энергетики вернули свет в дома жителей 124 населенных пункта после обстрелов, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет в доме жителей 124 населенных пункта после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В первый день октября энергетики с разрешения военных продолжили восстанавливать электросети, поврежденные из-за боевых действий в Донецкой области. Электроснабжение возобновили почти для 42 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

За 1 октября энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 41,8 тысяч семей в 124 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области.

Над восстановлениями в регионе ежедневно работает около 70 бригад ДТЭК. По информации Донецкой облгосадминистрации, за минувшие сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты региона.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 860 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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