За сутки энергетики вернули свет в дома жителей 124 населенных пункта после обстрелов, - ДТЭК

За 1 октября энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 41,8 тысяч семей в 124 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области.



Над восстановлениями в регионе ежедневно работает около 70 бригад ДТЭК. По информации Донецкой облгосадминистрации, за минувшие сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты региона.



Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 860 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.