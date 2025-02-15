За сутки энергетики вернули свет 17 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение 14 февраля энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 13 населенных пунктов области. Снова со светом 15 291 семья региона", - отметили в компании.

Также постоянным разрушениям от российских оккупантов подвергается Днепропетровская область. 14 февраля энергетики ДТЭК вернули свет 1 645 семьям одного из районов Днепропетровщины.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.