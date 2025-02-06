За сутки ДТЭК вернул свет почти 6 тысячам семей после обстрелов

Отмечается, что Донецкая область продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий. Постоянные вражеские обстрелы так же разрушают сети и энергооборудование. Несмотря на тяжелую ситуацию, за вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах 3,5 тысячи семей прифронтового региона.

Не стихают и вражеские удары по Днепропетровской области. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. Здесь 5 февраля энергетики смогли вернуть свет в 2,3 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тысяч семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.