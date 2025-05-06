За сутки ДТЭК вернул свет в почти 30 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, которая остается центром наиболее активных боевых действий. Здесь 5 мая, несмотря на тяжелую ситуацию с безопасностью, энергетикам удалось восстановить электричество в домах 25,7 тысяч семей прифронтового региона.

Вместе с тем не стихают и вражеские удары по Днепропетровщине. Страдает как юг региона, приближенный к зоне боевых действий, так и другие районы области. За вчера энергетики смогли вернуть свет в более чем 3 тысячи домов местных жителей.

Так же в Одесской области за вчера удалось восстановить электроснабжение в почти 800 домах местных жителей, пострадавших в результате вражеских атак.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.