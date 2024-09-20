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За сутки более 220 боев, на Покровском направлении враг привлекал авиацию, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 19 сентября, на линии фронта состоялось 226 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, а также Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления, три средства РВиА, два средства ПВО и три пункта управления БпЛА», - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

 На Харьковском направлении состоялось три боевых столкновения в районах пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении состоялось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении россияне 28 раз атаковали неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.

На Северском направлении отбито восемь боестолкновений вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении россияне атаковали три раза в районах Курдюмовки и Ивановского.

На Торецком направлении враг 14 раз атаковал неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении отбита 41 атака в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Враг привлекал к боям авиацию. 

На Кураховском направлении отбито 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. 

На Времовском направлении россияне совершили шесть атак неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.

На Ореховском направлении враг совершил шесть атак в районах Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 640 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1340 террористов. Также было уничтожено:

  • 20 танков;
  • 39 боевых бронированных машин и не только.

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