За сутки 166 боев. Генштаб показал карты боевых действий

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, два артиллерийских средства, склад боеприпасов и одну вражескую понтонную переправу", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении произошло восемь атак захватчиков в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки, Копанок и Надежды.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районе Белогоровки, а также в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении остановлено 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка и не только.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в сторону Шевченко и в районах Свободного Поля, Константинополя и Разлива.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза атаковали в сторону Щербаков и Степного.

На Курском направлении враг совершил 18 атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 900 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1330 солдат. Также Силы обороны уничтожили: