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За сутки 153 столкновения, основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 20 ноября, на фронте состоялось 153 боевых столкновения. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Двенадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления и полевой склад боеприпасов врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении отбито десять атак. Основные усилия оккупанты сосредоточили в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

Враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки

На Покровском направлении отбито 34 атаки неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр и не только. 

На Кураховском направлении россияне 29 раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. 

На Времовском направлении враг также 29 раз атаковал в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки. 

На Приднепровском направлении отбито шесть атак. 

Потери России

С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 727 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1510 российских террористов и уничтожили: 

  • 8 танков; 
  • 24 боевые бронированные машины; 
  • 50 артиллерийских систем. 

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