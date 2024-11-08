За сутки 147 боев. Основные усилия враг сосредоточил на Кураховском направлении, - Генштаб

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления и две артиллерийские системы", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось три вражеских штурма в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении россияне 12 раз атаковали в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 17 атак в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Северском направлении отбита атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора.

На Кураховском направлении отражено 50 атак. Враг сосредотачивал усилия в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки и не только.

На Времовском направлении россияне осуществили пять штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг не атаковал, впрочем, активно задействовал авиацию для сброса управляемых бомб.

На Приднепровском направлении россияне три раза атаковали позиции наших воинов, впрочем, получили жесткий отпор.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла уже более 705 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 российских террористов, а также уничтожили: