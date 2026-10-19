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"Ко всему адаптируемся": источники объяснили, что происходит со Starlink на фоне ограничений

11:03 19.10.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко aimg Милан Лелич
"Ко всему адаптируемся": источники объяснили, что происходит со Starlink на фоне ограничений Фото: украинский военный со смартфоном на фоне спутникового оборудования (Getty Images)
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После перебоев в работе Starshield связь частично восстановилась, однако скоростной лимит сохранился. В то же время Украина ведет переговоры о возобновлении полноценной связи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ультиматум без гарантий. Как Трамп выкручивает руки Зеленскому, а Путин готовит тяжелую зиму".

В ночь на 14 октября украинские подразделения неожиданно столкнулись с ограничениями работы терминалов Starshield - военного пакета спутниковой связи на базе Starlink, который используют на подвижных платформах.

Формальный предел составлял около 160 км/ч. Однако, по информации собеседников РБК-Украина, в отдельных подразделениях связь начинала исчезать уже на скорости 60-80 км/ч.

Украинская сторона пыталась выяснить, почему возникли проблемы. Сначала в SpaceX их объясняли техническим сбоем, однако источники издания отнеслись к этой версии скептически.

Ситуация сопровождалась противоречивыми публичными заявлениями. В частности, по версии The Telegraph, Илон Маск якобы предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость работы военных терминалов Starlink для Украины, а тот согласился. В то же время, однозначного публичного подтверждения этой версии нет.

Вечером 14 октября связь частично возобновилась: терминалы снова начали работать на скоростях до примерно 160 км/ч. Однако скоростное ограничение осталось.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине Starlink отключается по достижении скорости 161 км/ч. По его словам, во время проверки аналогичных терминалов в странах ЕС выяснилось, что они могут работать и на более высоких скоростях.

Собеседники РБК-Украина в Силах обороны также сообщают, что предел примерно в 160 км/ч продолжает действовать. При этом в некоторых случаях связь исчезает и на более низких скоростях.

Как ограничения влияют на украинские дроны

По словам источников издания, проблемы со Starlink больше всего отражаются в двух направлениях использования беспилотников.

Первый – дроны-перехватчики, которые Украина пытается масштабировать для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". С конца августа такие БПЛА стали одним из главных средств почти круглосуточных атак на Киев и область.

Второе направление – так называемые middle-strike миссии, то есть удары беспилотниками на среднюю глубину.

В то же время, последствия ограничений зависят от типа системы. Для одних беспилотников установленный предел скорости не имеет критического значения, тогда как для других он существенно усложняет выполнение задач.

"Проведение части миссий становится сложнее, а некоторые украинские дроны – более уязвимыми целями. Однако мы ко всему адаптируемся", – рассказал один из собеседников РБК-Украина.

Собеседники издания также сообщают, что сейчас продолжаются переговоры по возобновлению полноценной работы Starshield, и настроены по их результату оптимистично.

Возобновят ли полноценную работу Starshield

По информации собеседников издания, сейчас продолжаются переговоры по возобновлению полноценной работы Starshield.

Источники оптимистично оценивают перспективы договоренностей, однако о конкретных результатах пока не сообщалось.

Ранее украинская сторона назвала ограничение работы Starlink "спланированной операцией". Президент Владимир Зеленский пояснил, что во время тестирования в странах ЕС терминалы работали на скорости 180 км/ч, в то время как в Украине связь исчезала примерно на 161 км/ч.

Однако 18 октября министр финансов США Скотт Бессент отверг обвинения в адрес американских властей. Он заявил, что администрация Дональда Трампа не ограничивала работу Starlink и раскритиковал Зеленского за такие утверждения.

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