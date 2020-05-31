"Досі невідомо, хто вистрілив": що відбувається у справі про вбивство Кирила Тлявова

У справі Кирила Тлявова досі немає засуджених (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Рівно рік тому в містечку Переяслав-Хмельницький у 80 км від Києва сталася трагедія. Місцеві поліцейські розважалися стрільбою по мішенях і одна з куль поранила 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Лікарі три доби боролися за життя дитини, але поранення в голову стало смертельним. Що зараз відбувається у резонансній справі – в матеріалі РБК-Україна.

"Це якесь божевілля... Всі повинні бути дуже серйозно кримінально покарані. Я впевнений, що буде і політична відповідальність, і кримінальна", – висловив своє ставлення до справи Тлявова президент Володимир Зеленський, тільки-но вступивши на посаду глави держави.

Політичну відповідальність за трагедію ніхто не поніс. А судовий процес над поліцейськими серйозно забуксував і має всі шанси закінчитися не найтяжчим вироком.

Акції протесту під МВС рік тому привели до відставки начальника поліції Київської області. Дмитро Ценов покинув свою посаду через "недостатню роботу" з підлеглими. Його перевели на службу в зону операції Об'єднаних сил (ООС), потім він став помічником глави Нацполіції, а до початку поточного року звільнився з органів внутрішніх справ.

Також з поліції звільнили двох підозрюваних – Івана Приходька та Володимира Петровця. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді назвав трагедію "прикрою поразкою" і сказав, що поліція проведе "комплекс заходів, щоб унеможливити такі трагічні ситуації в майбутньому".

Хронологія помилок

Справу про вбивство дитини веде Державне бюро розслідувань. Слідчі ДБР відразу ж виявили, що поліція з Переяслава намагалася приховати причетність своїх співробітників до трагедії. Так, правоохоронці спочатку стверджували, що Кирило Тлявов "послизнувся і невдало вдарився головою".

Проте в черепі хлопчика лікарі знайшли кулю. Вже на наступний день були затримані перші підозрювані – інспектори місцевого відділу поліції Іван Приходько та Володимир Петровець. В ході реформи МВС вони обидва не пройшли переатестацію і були звільнені, але відновилися за рішенням суду.

Через кілька місяців у справі з'явилися нові фігуранти – неповнолітній син поліцейського Петровця Станіслав і друг сім'ї Дмитро Кривошея.

За версією слідства, в день трагедії 31 травня вони разом вживали алкоголь і потім вирішили постріляти з гвинтівки по банках "патронами Флобера", які використовують для полювання на дрібного звіра або стендової стрільби.

На відстані близько 80 метрів від цієї компанії був Кирило Тлявов зі своїми друзями. О 15:36 пролунав постріл, і дитина впала. Звинувачення вважає, що куля, пролетівши 52 метри, потрапила в камінь, і зрикошетила та пролетівши ще 33 метри потрапила в голову хлопчика.

Лікарі місцевої лікарні понад сім годин не могли встановити походження рани. Довелося чекати нейрохірурга з Києва, який провів трепанацію черепа і знайшов кулю. Держбюро розслідувань обіцяло перевірити чи не приховували лікарі злочин, але за станом на травень 2020 року так і не дійшло жодних висновків щодо цього епізоду.

Слідство тривало майже пів року і завершилося в листопаді 2019 року. За цей час правоохоронці кілька разів змінювали кваліфікацію справи. В результаті ніхто з підозрюваних не отримав звинувачення за найбільш тяжкою статтею – "умисне вбивство". Тільки інспектора Приходька звинуватили у "вбивстві з необережності".

Крім того, всім фігурантам інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, а також незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Поліцейський Петровець також отримав статтю за фальшиву реєстрацію на автомобіль.

За пред'явленими звинуваченнями їм всім загрожує не більше семи років в'язниці. Під вартою на цей момент знаходиться тільки Приходько. На одному з останніх засідань суду четверо депутатів Переяслав-Хмельницької міськради попросили відпустити його на поруки.

Ще один колишній поліцейський Петровець і друг його сім'ї Кривошея зібрали по 273 тисяч гривень застави і до початку весни покинули слідчий ізолятор. Станіслав Петровець, 16-річний син одного з обвинувачених, знаходиться під особистим зобов'язанням з'являтися до суду.

Переяслав-Хмельницький суд отримав справу ще в грудні минулого року, але розгляд по суті почався лише 26 травня. За ці пів року засідання кілька разів зривалися і переносилися під різними приводами. Процес одноосібно веде голова суду Олександр Рева, бо раніше двоє його колег взяли відвід через дружні стосунки з обвинуваченими.

Ніхто з підсудних не визнає свою провину в трагедії. Вони вважають, що якщо і здійснювали хуліганські дії зі зброєю, то в рамках адміністративного кодексу і мають бути покарані максимум штрафом.

Процес ускладнюється і тим, що зброю, з якої був зроблений смертельний постріл, досі не знайшли. Так само в учасників процесу немає і стовідсоткової впевненості, хто саме з чотирьох фігурантів справи промахнувся повз ціль і поранив 5-річного Кирила Тлявова.

Постріл без стрілка

"У цій справі невідомо хто з чотирьох вистрілив і влучив у хлопчика. Стріляли всі, а хто влучив – жодна експертиза не доведе", – запевняє РБК-Україна адвокат Віктор Чевгуз. Він захищає колишнього поліцейського інспектора Івана Приходька, який за версією слідства і скоїв смертоносний постріл.

При цьому жоден з обвинувачених не каже, хто саме промахнувся повз мішень. Адвокат сумнівається, що саме його підопічний міг так "халатно" поводитися зі зброєю.

"Я – офіцер поліції, я добре вмію стріляти. Я бачив, що кожен мій постріл влучав точно в мішень", – цитує слова підсудного його захисник.

Він запевняє, що має докази, які спростують висновки балістичних експертиз. Адвокат також нагадує, що знаряддя вбивства досі не знайдене.

Захист потерпілих, у свою чергу говорить, що відсутність гвинтівки не критична для процесу. "Зараз вже це питання (зникнення зброї, – ред.) не стоїть. За матеріалами кримінального провадження відомо, хто здійснював постріли. Це той, хто зараз під вартою", – каже адвокат Олександр Щербина.

На його думку, підсудні свідомо обрали тактику заперечення і не кажуть, хто з них випустив кулю, яка вбила Кирила. Адвокат також незадоволений роботою прокурора Владислава Валяна, який представляє обвинувачення у цій справі. На засіданні 26 травня захисник намагався заявити йому відвід.

"Моя думка, що цей прокурор не є фаховим у цій справі, бо він неодноразово приходив непідготовленим до засідання, і він, знову ж на мою думку, може бути упередженим в даному процесі", – вважає Щербина.

Він не береться прогнозувати, скільки часу займе розгляд справи, і коли чекати вироку. "Це все буде залежати від поведінки сторони захисту і судді", – резюмує юрист.

Сторона обвинувачених більш конкретна у своїх прогнозах. "Суд, я думаю, буде тривати близько 6 місяців, за цей час ми розглянемо всі матеріали", – вважає адвокат Віктор Чевгуз. Він також упевнений, що в разі перемоги в суді обвинувачені Приходько і Петровець будуть "в обов'язковому порядку" поновлені на службі.