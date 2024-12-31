"К нам приехали "Белые Ангелы". Семья из Донетчины встретилась со своими спасителями: видео

"Сегодня мы должны осуществить мечты этих детей"

"Белые Ангелы" уже более двух лет эвакуируют из населенных пунктов гражданских, в том числе детей. Для многих они становятся фактически последней надеждой на спасение. Благодаря им более 10 000 жителей Донецкой области смогли спастись из-под обстрелов. Это название появилось в 2022 году, когда во время эвакуации одна из семей переселенцев так назвала полицейских.

"В 2022 году мы заезжали к этой семье, потом ребята их эвакуировали. Они находились в Максимильяновке, и последней каплей стало то, что дети увидели, как из-за прилета погиб другой ребенок. Тогда попросили их вывезти, наши ребята забрали их в Курахово, и уже потом организовали переезд в Белую Церковь", – говорит РБК-Украина Александра Гаврилко, заместитель директора, начальник управления медиаконтента департамента коммуникации МВД.

Марьинка, вспоминает Александра, в эвакуации была очень тяжелой. Там было очень много гражданских. Там фактически искали людей под землей: люди прятались в подвалах. Это было очень трудно, но их главной задачей было вывезти всех, чтобы военные могли делать свое дело и защищать город.

Фото: Сотрудники МВД нашли семью, которую "Белые Ангелы" вывезли из-под обстрелов в 2022 году

В эвакуационной работе Марьинка стала городом-феноменом: полицейские смогли вывезти 100% гражданского населения, в том числе детей из этого города до того, как оккупанты полностью разбили его. К сожалению, потом связь с этой семьей потеряли.

"Мы очень долго искали эту семью, которая назвала наше подразделение "Белыми Ангелами". Все сначала думали, что мы это придумали. Но мы этого не придумывали. Благодаря нашему руководству, нашим ребятам, которые снова вернулись в Марьинскую громаду, искали по знакомым, которые там остались. Наконец нашли. И сегодня мы решили, что теперь мы должны осуществить мечты этих детей", – рассказывает Александра.

Семью по фамилии Якуша, которая сейчас живет в модульном доме в Белой Церкви, посетили с подарками. Вместе с "Белыми Ангелами", в гости к детям пришли и работники ГСЧС и местной полиции.

Отец детей, Сергей Якуша, вспоминает: в какой-то момент кто-то из детей сказал: "Это к нам приехали Белые Ангелы". Работники полиции были именно теми, кто пришел на помощь в самый трудный момент. Другие дети в семье быстро подхватили это название, так и стали их данные называть. Теперь так официально называется подразделение, задача которого – доставлять людям помощь и спасать их жизни.

"На наших руках гибли люди"

Василий Пипа уже много лет работал участковым офицером полиции и затем криминалистом в родном Курахово. Полномасштабная война заставила его стать парамедиком, и он присоединился к эвакуационному подразделению.

Они с напарником и руководителем Рустамом до недавнего времени занимались эвакуацией на территории Марьинского района – Красногоровка, Марьинка, город Угледар, Курахово и другие. Сейчас многие из этих населенных пунктов враг фактически превратил в руины.

Подразделение "Белые Ангелы" создали официально не сразу: сначала полицейские людей эвакуировали как волонтеры: у каждого была своя работа, но вне ее – спасали людей.

Фото: В.и.о. начальника сектора эвакуационных мероприятий "Белые Ангелы" Василий Пипа

Ребята занимаются доставкой и сопровождением гуманитарных грузов и лекарств, особенно в те места, куда уже не едут волонтеры. Экипажи эвакуации часто попадают под обстрелы. Во время эвакуации одной из семей бабушка забыла в доме свою палку. Полицейский, который тогда был в составе группы, вернулся за ней, и тут буквально рядом произошел прилет. Он получил ранение, но всем удалось спастись.

Одновременно с эвакуацией, они выполняют функции полиции там, где ведутся боевые действия или на близких к боевым действиям территориях.

"Марьинка – это пригород Донецка, одна из улиц фактически входит в город Донецк. Красногоровка – это тоже пригород Донецка. Полиция несла там службу ежедневно с 2014 года. Мы понимали, что людям нужна наша помощь. Так сложилось, что кроме полицейских возле этих людей не осталось никого. И все мы готовы были нести службу", – рассказывает Василий.

Фото: Член группы эвакуации, инспектор батальона особого назначения (стрелковый) Рустам Лукомский

В 2022 году для эвакуации задействовали обычное авто скорой помощи. На этом автомобиле завозили гуманитарную помощь, а на обратном пути забирали людей.

"Заставлять людей выезжать силой мы не имели никакого права. Поэтому мы были всегда рядом, Рустама люди видели чаще всего, уже знали, что он свой. Рустам сам из Марьинки, и его знал и знает каждый местный. Он постоянно туда заезжал, зная, что там дети. Заходили, общались, оказывали помощь. В то время Красный Крест обеспечивал жителей Марьинки молоком, свежеиспеченными булочками, сырами", – вспоминает начало полномасштабной войны Василий.

Самым несправедливым в войне он считает гибель людей.

"У нас на руках гибли люди. У нас на руках гибли волонтеры. Мы не имеем морального права рисковать бескорыстными людьми, которые едут помогать другим. На наших руках погиб Тигран Галустян (известный волонтер из Харькова. В его авто прилетел вражеский дрон - ред.) Это трагедия для страны, когда гибнут люди, которые не ищут корысни, а сами хотят помочь", – с грустью вспоминает он.

Василий, как и другие полицейские группы эвакуации, был очень счастлив увидеться с семьей. Говорит, что подразделение именно ради этого и работает – спасать людей, давать им надежду, и что потом они были бы хотя бы в относительной безопасности. После встречи с детьми и их родителями ребята снова отправились в Донецкую область: там эвакуации ждут еще очень много украинских семей.