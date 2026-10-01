Ко Дню защитников и защитниц Украины: сеть RECOVERY и Либеровы показали мечты военных после ранений

СПЕЦПРОЄКТ 30.09.2026

Після поранення мрія або особисто значуща мета може стати важливим орієнтиром у відновленні. Для когось це знову сісти за кермо, для когось — повернутися у спорт, відкрити школу, співати, полетіти на Балі чи сісти на мотоцикл. Саме така ціль може дати поштовх до дії, а далі починається складна щоденна робота — крок за кроком, разом із фахівцями, у межах професійної реабілітації. До Дня захисників і захисниць України національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України, разом із фотографами-документалістами Костянтином і Владою Ліберовими створила фотопроєкт про мрії захисників і захисниць, які проходили реабілітацію в центрах мережі. Сьогодні мережа RECOVERY об’єднує 20 інноваційних та інклюзивних центрів, де військові після поранень безоплатно отримують реабілітаційну допомогу. У центрах мережі вже відновилися понад 57 тисяч захисників і захисниць України. Кожна історія у проєкті складається з двох фотографій. Перша візуалізує мрію або значущу мету героя чи героїні — те, що стало орієнтиром під час відновлення. Друга показує шлях до неї: реабілітацію, щоденну працю і зусилля, з яких складається повернення до важливого для себе життя.

«Під лежачий камінь вода не тече», — Юрій, відновлювався в реабілітаційному центрі RECOVERY у Черкасах

2 серпня 2024 року під час артилерійського обстрілу я отримав поранення, через яке втратив кінцівку. Мені було складно звикати до життя з ампутацією, довелося багато чого переосмислити. На реабілітації мені постійно казали: «Будемо у футбол грати». Одного дня це перестало бути просто розмовами — я поїхав на тренування. Для мене це було не лише про спорт. Я знову відчув, що можу щось робити, пробувати й досягати. Ще до поранення я купив мотоцикл. Після поранення мріяв повернутися до нього. На протезі треба було заново вчитися тримати рівновагу й зупинятися. Але я сів і поїхав. Взимку я піднявся на Говерлу на протезі, аби зробити пропозицію своїй дівчині. Зараз ми чекаємо на донечку. Попереду ще багато всього, що хочеться встигнути. Мій дід казав: «Під лежачий камінь вода не тече». Тому, якщо чогось хочеться, треба вставати й робити.

“Кожен новий етап дає нові можливості”, — Антон, відновлювався у реабілітаційному центрі RECOVERY у Києві

Після поранення я кілька місяців не міг підвестися. У голові було лише питання: як закінчити задачу. Я командир групи, тому, мабуть, звик сприймати складні ситуації як виклик, який треба пройти. Потім з'явилися нові задачі: просто встати, сісти у крісло колісне, почати ходити. Через інфекцію була велика ймовірність ампутації ноги. Я подумав: якщо відріжуть, теж навчуся ходити. Але зрештою кінцівку вдалося зберегти. Зараз я ходжу майже повноцінно, лише трохи кульгаю. Сподіваюся, що за місяць-два зможу повернутися до бойової роботи. Після поранення я навчився помічати маленькі речі, які раніше здавалися звичайними. Коли лежиш, можливість самому сходити в туалет важить дуже багато. Коли пересідаєш у крісло колісне — можеш зробити більше. А коли залишається одна милиця, можеш навіть донести каву. Мені здається, треба дивитися не тільки на те, чого поки не можеш, а й на те, що сьогодні вже виходить, хоча ще недавно здавалося неможливим. У мене є й більші плани. Колись я викладав і зрозумів, що мені це подобається. Після війни хотів би відкрити або очолити школу десь у селі й займатися навчанням молодого покоління.

«У мене стільки справ, що просто нема коли сісти» — Олесь, відновлювався в реабілітаційному центрі RECOVERY у Вінниці

Після поранення я дев’ять місяців провів у лікарнях, пройшов протезування й реабілітацію. Спочатку я просто намагався прийняти себе і зрозуміти, яким буде моє життя після ампутації. А потім у моєму житті з’явився футбол, хоча раніше я ним ніколи не займався. Мене кілька місяців кликали на тренування. Зрештою погодився — на першому забив гол, а вже за місяць ми з командою взяли третє місце у весняному кубку Ліги Дужих. Я б дуже хотів, щоб наша команда виграла чемпіонат України, в якому ми беремо участь. Зараз моя мрія дуже земна — облаштувати свій дім. Я купив старий будинок і сам роблю ремонт. Дружина питає, коли я нарешті сяду відпочити.

«Якщо є можливість, треба пробувати» — Іван, відновлювався в центрі RECOVERY в Чернігові.

Я отримав важке поранення лівої ноги, а коли мене витягували, ще й правої. Я довго лікувався, переніс багато операцій, а потім потрапив на реабілітацію в Recovery. Спочатку пересувався тільки на кріслі колісному. Самостійно ходити ще не міг, але хотів побачити Чернігів. Я думав: якщо вже є можливість, треба їхати. І врешті побачив його разом із друзями та побратимами, які були поруч і підтримували мене. Потім я спробував волейбол сидя. Мені сподобався командний дух, постійне спілкування. Я познайомився з іншими ветеранами, та з хлопцями, які були в полоні. А ще завдяки волейболу я почав їздити в різні міста. Я взагалі хочу більше говорити про Україну і про ветеранів. Мрію, щоб про нас знали не тільки в Україні, а й за кордоном. Якщо можна допомогти Україні, зібрати гроші, розповісти про війну чи про життя ветеранів, я готовий це робити. Навіть хочу спробувати себе в моделінгу. Можливо, через це теж можна привернути увагу до України, до наших військових і ветеранів. Раніше я багато чого не пробував. А зараз думаю: якщо є можливість, треба робити.

«Я хочу виконати свій список мрій» — Ольга, відновлювалася у реабілітаційному центрі RECOVERY в Вінниці.

До війни моє життя й так було насиченим. Я 24 роки працювала на державній службі, а у 2019 році звільнилася та відкрила власний бізнес. У липні 2022-го я пішла на службу, а через два дні святкувала свої 47 років у військовій частині. Я сама пішла до війська. Довго шукала місце, де могла б бути корисною, і найбільше хотіла потрапити до підрозділу, який захищає небо. Так знайшла свою бригаду в Дніпрі. Але в мене завжди було й інше життя. Я закінчила музичну школу, грала на фортепіано, навіть сама починала писати музику. У дитинстві займалася бальними танцями, а потім ще раз повернулася до них уже дорослою. У 2019 році я написала собі план: мріяла дограти музичні твори, які колись почала, дотанцювати те, чого не встигла, навчитися танцювати танго. Після поранення я знову повернулася до нього. Коли лікарі боролися за мою руку, я казала їм: «Я все одно буду нею грати». А після фортепіано буде танго. Потім, можливо, бадмінтон і велосипед. Ще хочу співати, піти на вокал. Я хочу до ста років залишатися активною, працювати, займатися музикою, танцювати, співати — встигнути зробити все, що мені цікаво. І, здається, це хороший привід рухатися далі. Моя мотивація після поранення — жити повноцінним життям, досягати своїх цілей і бути поруч із рідними. Я завжди була сильною та підтримкою для них. Знаю, що потрібна своїм рідним і побратимам.

«На першому тренуванні я майже не міг триматися на воді» — Олексій, проходив реабілітацію в одеському центрі RECOVERY

Я отримав поранення під Бахмутом, нашу позицію накрив ворожий вогонь. Чотири дні пролежав поранений. Вижив один. Коли прийшов до тями, ще не розумів, що зі мною сталося. Я довго чекав, що руки почнуть рости. Дива не сталося, тож довелося вчитися жити з тим, що є. У березні мене записали на плавання в реабілітаційному центрі RECOVERY в Одесі. До цього серйозно спортом не займався. На першому тренуванні майже не міг триматися на воді, а на другому за першу годину проплив 400 метрів. Згодом на змаганнях на відкритій воді проплив півтора кілометра. Я не ставлю собі великих цілей. Я просто хочу жити. Хочу сам вставати, ходити, щось робити. Хочу, щоб моїм близьким було легше зі мною, а не важче. А ще дуже хочеться дожити до нашої перемоги.

«А у мене — купа справ!» — Вікторія, відновлювалася в київському центрі RECOVERY.