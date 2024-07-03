Ко Дню Независимости украинцам выплатят до 3100 гривен: кто имеет право на деньги

В 2024 году ко Дню Независимости некоторые категории украинцев смогут получить разовую помощь от 450 до 3100 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в пресс-службе, заявления на разовую денежную выплату подаются до 1 августа. Если подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2024 года.
Механизм выплаты такой же, как был в 2023 году:
Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2024 г. в следующих размерах:
лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 гривен;
лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3100 гривен;
членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен;
участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.
Отметим, во время войны в Украине изменилось отношение к праздникам, которые раньше считались не столь важными. В частности это касается Дня Независимости. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили только 37% населения, в 2023 году – 63%, а сейчас – 64%