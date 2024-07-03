Ко Дню Независимости украинцам выплатят до 3100 гривен: кто имеет право на деньги

Как отметили в пресс-службе, заявления на разовую денежную выплату подаются до 1 августа. Если подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

Механизм выплаты такой же, как был в 2023 году:

Пенсионерам, имеющим право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией – без дополнительного обращения.

Ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных заявок, в т.ч. через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи нужно подать в ПФУ заявление (произвольной формы). Выплата будет произведена по месту жительства лиц на текущий счет в уполномоченном банке.

Сумма помощи

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2024 г. в следующих размерах:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- I группы – 3100 гривен;

- II группы – 2900 гривен;

- III группы – 2700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3100 гривен;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.