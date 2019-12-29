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У "ДНР" заявили про відмову 20 ув'язнених від обміну

Новини » Політика     29.12.2019 - 11:08
У "ДНР" заявили про відмову 20 ув'язнених від обміну
Фото: місце обміну (twitter com radiosvoboda.)

Зазначимо, зараз проходить обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО

Близько 20 осіб відмовилися від обміну полоненими і не хочуть повертатись в ОРДЛО. Про це заявила "омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова, повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, почався процес обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО в неділю, 29 грудня.

У списки на обмін полоненими потрапили екс-"беркутівці".

Раніше Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві євромайданівця Олександра Храпаченка.

Також Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

До цього обмін затримувався через відмову частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області.

Розпочався обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО Обмін полоненими: всі подробиці
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