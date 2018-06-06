В "ДНР" тривають серйозні перебої з постачаннями палива з РФ, - ІС

Крім того, видобуток вугілля впав у 1,5 рази у порівнянні із показниками 2016 року

У самопроголошеній "Донецькій народній республіці" (ДНР) тривають серйозні перебої з постачаннями палива із Російської Федерації (РФ). Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Причому, за словами Тимчука, це стосується забезпечення не тільки цивільних підприємств і місцевого населення, але і частин 1-го АК окупаційних військ.

"В окремих підрозділах і частинах окупантів командування змушене обмежувати використання автотранспорту, в тому числі, для першочергових потреб, при цьому військові водії відзначають різке погіршення якості палива. У цивільному секторі відзначається відсутність бензинів популярних марок, а в окремих випадках і дизельного палива відразу в декількох заправних мережах (роздрібну торгівлю здійснює лише обмежене число заправок)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що бойовики маніпулюють показниками видобутку вугілля на території ОРДО, показуючи, що у них нібито істотно зросли обсяги видобутку в 2018 році.

"Однак порівняння проводиться виключно з показниками 2017 р, який був провальним з видобутку вугілля за час існування "ДНР". Якщо порівняти хоча б з 2016 р., то виявиться, що реально видобуток вугілля впала в 1,5 рази", - відзначають в ІС.

Також повідомляється, що в "ДНР" підприємства, підконтрольні А. Захарченко і його оточенню, скуповують у фермерів сільськогосподарську продукцію за заниженими цінами продають в РФ в 3 рази дорожче.

"Фермери, які обурюються даною ситуацією, попереджаються бойовиками, що незадоволених в примусовому порядку будуть відправити на передову", - йдеться в повідомленні.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір» Російське окупаційне командування, згідно з вказівкою... Опубліковано Dmitry Tymchuk 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в самопроголошеної "Луганської народній республіці" поширюються чутки про обмеження на в'їзд у Російську Федерацію на період футбольного ЧС-2018.