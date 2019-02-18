У "ДНР" планували напади ще на 20 церков в Україні

Зокрема, виконавцям за підпал храмів в Запоріжжі терористи "ДНР" обіцяли 2 тис. доларів

В Службе безопасности Украины заявили, что исполнителям за поджог храмов в Запорожье обещали 2 тыс. долларов. Об этом на брифинге по разоблачению попыток спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Им обещали примерно 2 тыс. долларов за выполнение этого заказа. Далее, когда мы обнародовали данные, цифры начали меняться. В среднем совершение таких действий стоило от 25-30 тыс. гривен на каждого", - сказал Грицак.

Он отметил, что сейчас за эти преступления на территории Запорожья задержаны три человека.

По его словам, так называемое "МГБ ДНР" планировало атаки еще на 20 религиозных объектов.

"20 объектов не реализованы, их планировалось реализовать на территории Украины", - добавил Грицак.

Напомним, в Службе безопасности Украины обнародовали расценки "Министерства Государственной Безопасности Донецкой Народной Республики" за проведение провокационных акций.

Добавим, что 15 февраля в Кривом Роге неизвестный поджег двери храма Вознесения Господня и обрисовал стены лозунгом неонацистов 14/88. Первая попытка поджога храма Апостола Ионна Богослова в Бородинском районе Запорожья произошла 6 февраля, вторая - 11 февраля.