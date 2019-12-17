У "ДНР" та "ЛНР" збираються продовжити курс на інтеграцію з Росією

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що після нормандського саміту самопроголошена "республіка" не зверне зі шляху інтеграції з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, інтеграційні процеси з Росією ніяк не суперечать мінським угодам.

"Після зустрічі "нормандської четвірки" ми зрозуміли, хто наш друг, а хто наш ворог. Ми хочемо йти в одному напрямку з Росією, і ми будемо планомірно йти до цього, незалежно від думки Києва", - сказав Пушилин.

Крім того, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Донбас продовжить інтеграцію з РФ, незважаючи на незгоду президента України Володимира Зеленського та його західних партнерів.

"Ми виступаємо за необхідність дотримання мінських угод, рішень "нормандського формату" та обов'язкового узгодження з представниками обох республік всіх аспектів настання миру. При цьому ми вважаємо, що інтеграція з Російською Федерацією абсолютно не суперечить мінським домовленостям, і ми будемо її здійснювати без оглядки на те, згоден з цим Зеленський та його західні партнери чи ні", - сказав він.

Раніше "влада" "ДНР" заявила, що у випадку одностороннього внесення правок до Конституції України, вони не будуть прийняті.

РБК-Україна писало, що "Донецька народна республіка" заявила, що готова запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі.