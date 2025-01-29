Днепровская киностудия, производящая контент для онлайн-игр, обратилась в суд из-за давления правоохранителей

В компании возмущены действиями правоохранителей и отмечают, что это системный "рэкет", который не имеет ничего общего с защитой закона.

"Полтора года назад силовики уже приходили к нам. Тогда они тоже провели обыски, открыли дело, но в конце концов были вынуждены его закрыть, потому что не нашли ничего незаконного. Мы работаем легально, и они это знают. Но теперь ситуация повторяется. Их настоящая цель - не разоблачение нарушений, а рэкет и уничтожение честного бизнеса. Это полный беспорядок и настоящее преступление. Мы обратились в суд на следующий день после окончания обыска, который длился неделю. У нас изъяли видеокамеры, компьютерную технику, игральные карты, столы, рулетки, на которые еще за двое суток до окончания обыска, то есть. 20.01.2025 Святошинский суд вне законной процедуры наложил арест", - отметили в компании.

Кроме того, для компетентного реагирования на семидневный произвол следователя ГСУ Национальной полиции Васенко, прокурора ОГП Химича С. и следственных судей Святошинского суда (Журибеда А.М., Ясельский А.М., Косик Л.Г.), студия обратилась в СБУ, Государственное Бюро Расследования, Департамент защиты инвестиций ОГП, Совет Омбудсменов о фактах блокировки и давления на бизнес из-за повторного незаконного уголовного преследования законного бизнеса студии.

Напомним, на прошлой неделе компания "Ориджинал Спирит Юа" выступила с официальным заявлением относительно обысков и обвинений в незаконной деятельности, обвинив силовиков в целенаправленном уничтожении легального бизнеса.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Днепре якобы разоблачили нелегальное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 миллионов долларов.

В компании утверждают, что занимаются исключительно созданием видеоконтента для онлайн-игр, который далее продавался на экспорт иностранной платформе.

"Ориджинал Спирит Юа" работает с 2021 года, является официальным лицензиатом КРАИЛ и с начала своей деятельности, имеет более 80 сотрудников, инвестировала более 100 миллионов гривен и уплатила более 30 миллионов гривен налогов.

"Силовики ворвались в нашу студию с автоматами, создавая видимость какой-то грандиозной операции. Но зачем было это шоу, если у нас работают преимущественно женщины? Правоохранители напугали работников, грубо обращались, уничтожали технику. Всего был нанесен ущерб на 84 миллиона гривен. Они буквально разгромили все, только унитазы не удалось вырвать, хотя пытались. Каждый их шаг зафиксирован, задокументирован и будет дополнительным доказательством в суде. Все причастные будут наказаны", - объясняли в компании.