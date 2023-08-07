Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили российский беспилотник

Над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Еще минус один БПЛА врага. И снова щитом закрыли регион защитники из ППК "Восток". Какую именно "птичку" агрессора приземлили - уточняют", - написал Лысак.
Обстрелы Украины
Напомним, последний раз РФ совершила массированную атаку по территории Украины 5 августа. Сначала в Воздушных силах сообщали о запуске "Калибров" с юга, летевших в направлении Киева. Но в какой-то момент они внезапно повернули в направлении Хмельницкого.
Целью оккупантов были "Мотор-Сич" и Хмельницкий. Часть ракет ПВО удалось сбить.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, после массированных атак по Украине с использованием дронов и ракет, оккупанты взяли "паузу". При этом враг может применить точечные обстрелы и баллистику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.