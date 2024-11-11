В Днепропетровской и Донецкой областях энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов, - ДТЭК

Больше всего обновлений было в Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои. В частности, за вчера энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах более 700 семей.

Восстанавливать электричество в регионе становится все труднее из-за большой активности врага, однако энергетики продолжают работать, несмотря на все вызовы безопасности региона, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, вчера ремонтные бригады ДТЭК вернули свет в 16 домов жителей Днепропетровской области, обесточенных из-за обстрелов. Атаки врага на Днепропетровскую область тоже не стихают. Особенно страдает южная часть области, приближенная к зоне боевых действий.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетик возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 90 тысячам семей Днепропетровской области, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.