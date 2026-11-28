28 ноября в Днепропетровской области будут действовать индивидуальные графики отключений. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры обычное деление на очереди больше не работает, а время обесточений зависит от адреса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
" Вражеские атаки нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Из-за этого применять привычные графики за очередями и подочередями невозможно " ,
Теперь энергетики рассчитывают график отдельно для каждого дома. Из-за этого часы отключения могут отличаться даже в соседних зданиях. Это связано с тем, что они могут быть подключены к разным линиям электропередачи.
Проверить часы, когда не будет электроэнергии, можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети. Для этого необходимо указать название улицы и номер дома.
Также узнать график можно через чат-бот компании в Telegram. Информацию об отключении на следующий день публикуют каждый вечер.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться в течение суток. Если НЭК "Укрэнерго" обновит команды по ограничению электроснабжения, ДТЭК соответственно скорректирует графики.
Поэтому потребителям советуют регулярно проверять актуальную информацию по своему адресу, ведь запланированные часы отключения могут измениться.
В ДТЭК также призвали жителей области не включать все электроприборы сразу после возобновления электроснабжения.
Энергетики советуют подождать минимум 15 минут, а мощную бытовую технику включать постепенно, поочередно. Это поможет снизить нагрузку на электросеть.
Напомним, утром 28 ноября в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов и перегрузки оборудования.
В то же время в ряде регионов Украины на протяжении всех суток будут действовать плановые ограничения потребления электроэнергии.