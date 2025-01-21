В Днепропетровской области мужчина "нажился" на матери военного: полиция открыла дело
В городе Самар в Днепропетровской области мужчина воспользовался доверием матери без вести пропавшего военного и похитил средства с банковской карты. Полиция задержала подозреваемого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
26-летнего местного жителя подозревают в похищении более 870 тысяч гривен с банковского счета 67-летней женщины.
Следователи установили, что злоумышленник, воспользовавшись доверием потерпевшей, неоднократно переводил средства с ее карты на свои счета.
Как произошло преступление
В конце лета 2023 года женщина обратилась к знакомому, чтобы тот помог ей настроить интернет-банкинг в телефоне. Злоумышленник, увидев большие суммы начислений, решил использовать ситуацию. Он придумывал поводы, чтобы получить доступ к телефону потерпевшей, когда она приходила в гости.
Имея логин и пароль, мужчина в течение года совершил 41 перевод на свои счета, выводя от 5 до 40 тысяч гривен за раз. Женщина заметила исчезновение средств только после получения банковской выписки.
Действия полиции
Потерпевшая обратилась в отдел полиции. В ходе расследования правоохранители собрали доказательства и установили причастность знакомого к преступлению. 16 января 2025 года по месту жительства фигуранта провели обыск. Полицейские изъяли:
- значительные суммы денег;
- банковские карты;
- мобильные телефоны;
- ноутбук;
- чеки на приобретение золотых изделий и мебели;
Фото: Полиция Днепропетровской области
На все изъятые вещи наложен арест.
Наказание и последствия
17 и 19 января мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Правоохранители напоминают гражданам о важности защиты финансовых данных. Не передавайте посторонним:
- логин и пароль к интернет-банкингу;
- CVV-код карты;
- пароли из SMS.
Сохранение конфиденциальной информации поможет избежать подобных ситуаций и защитить средства.
Напомним, что ноябре 2024 года, в городе Бердичев Житомирской области правоохранители взяли под стражу двух мошенников. Они с угрозами требовали у гражданской жены военнослужащего 50 тысяч гривен несуществующего долга.