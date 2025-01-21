В Днепропетровской области мужчина "нажился" на матери военного: полиция открыла дело

В городе Самар в Днепропетровской области мужчина воспользовался доверием матери без вести пропавшего военного и похитил средства с банковской карты. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области .

26-летнего местного жителя подозревают в похищении более 870 тысяч гривен с банковского счета 67-летней женщины.

Следователи установили, что злоумышленник, воспользовавшись доверием потерпевшей, неоднократно переводил средства с ее карты на свои счета.

Как произошло преступление

В конце лета 2023 года женщина обратилась к знакомому, чтобы тот помог ей настроить интернет-банкинг в телефоне. Злоумышленник, увидев большие суммы начислений, решил использовать ситуацию. Он придумывал поводы, чтобы получить доступ к телефону потерпевшей, когда она приходила в гости.

Имея логин и пароль, мужчина в течение года совершил 41 перевод на свои счета, выводя от 5 до 40 тысяч гривен за раз. Женщина заметила исчезновение средств только после получения банковской выписки.

Действия полиции

Потерпевшая обратилась в отдел полиции. В ходе расследования правоохранители собрали доказательства и установили причастность знакомого к преступлению. 16 января 2025 года по месту жительства фигуранта провели обыск. Полицейские изъяли:

значительные суммы денег;

банковские карты;

мобильные телефоны;

ноутбук;

чеки на приобретение золотых изделий и мебели;

Фото: Полиция Днепропетровской области

На все изъятые вещи наложен арест.

Наказание и последствия

17 и 19 января мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают гражданам о важности защиты финансовых данных. Не передавайте посторонним:

логин и пароль к интернет-банкингу;

CVV-код карты;

пароли из SMS.

Сохранение конфиденциальной информации поможет избежать подобных ситуаций и защитить средства.