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Днепр заключил соглашение о дружбе с израильским городом Нетания

Фото: Днепр заключил соглашение о дружбе с израильским городом Нетания (dniprorada.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетания в области образования и безопасности. Соглашение уже подписано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

В рамках уже заключенного меморандума о дружбе, израильская и украинские стороны будут расширять совместную работу, в частности, в сферах безопасности, образования, культуры, спорта, местного самоуправления и охраны окружающей среды.

"Несмотря на значительные вызовы и угрозы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Украина и Государство Израиль, стороны находят возможности для расширения межрегионального сотрудничества", - прокомментировали событие в посольстве Украины в Израиле.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что Днепр и дальше будет развивать межмуниципальное партнерство с городами разных стран.

"Война открыла нам так называемое «окно возможностей», которое мы используем, чтобы Днепр был еще более вынослив к вызовам военного времени. Ведь, кроме поддержки на словах, город привлекает к себе разную коммунальную технику, генераторы, оборудование для больниц и не только . В то же время это укрепляет фундамент для уже послевоенного восстановления и развития", - сказал Филатов.

Как известно, почти за 2,5 года полномасштабной войны Днепр наладил сотрудничество с немецким Кельном, итальянским Миланом, японской Осакой (с которой также подписано соглашение о послевоенном восстановлении Днепра), столицей Финляндии — Хельсинки, городами Гранд-Репидс и Амарилло (США) а также Остравой (Чехия).

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