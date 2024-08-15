"Днепр" и "Мавпы" напряглись. Чемпионское проклятие похоронило очередной гранд Суперлиги

"Титаны" пополнили печальный список исчезнувших отечественных грандов. Слобожанцы стали уже седьмым чемпионом Украины, прекратившим существование. Ранее с баскетбольной карты исчезли столичные "Будивельник" и "Киев", "Одесса", мариупольский "Азовмаш", "Донецк" и южненский "Химик". Все вместе они завоевали 29 титулов из 32-х.

"Будивельник" был доминатором баскетбольного первенства в 90-х. Тогда столичный гранд завоевал 6 чемпионских титулов, но начал сдавать на рубеже веков. Сначала "гладиаторы" держались у "золота", но затем превратились в откровенного середняка.

"Будивельник" был среди участников единственного сезона альтернативной Украинской баскетбольной лиги (2008/09). Однако даже там киевляне умудрились отдать титул "Кривбассбаскету". Вернуться на вершину "гладиаторы" сумели уже в 2010-е.

Столичный гранд четырежды стал чемпионом (2011, 2013, 2014, 2017). Впрочем, в 2018-м "Будивельник" столкнулся с финансовыми проблемами и прекратил существование. Возродились "гладиаторы" перед кампанией 2020/21, закрыв старые долги перед звездами прошлых дней.

"Будивельник" финишировал на 7-й позиции в первом сезоне, а во втором шел вторым перед полномасштабным вторжением РФ. Тот чемпионат так и не доиграли. Зато в первом "военном" сезоне киевляне завоевали чемпионский титул и... снялись посреди следующего.

Причиной нового краха "Будивельника" снова стали финансы. На киевлян наложено несколько трансферных банов. Второй ренессанс "гладиаторов" станет возможным только после закрытия задолженностей перед бывшими баскетболистами.

Остальные чемпионские коллективы на путь реинкарнации не стали. "Одесса" выиграла 2 титула под названием "БИПА-Мода" в конце 90-х и еще два в начале нового столетия – уже с привычным названием. Впоследствии клуб превратился в середняка. Несколько смен названий и юридических лиц уже не позволяют современную команду БИПА связать с чемпионской.

В те же годы вызов "Будивельнику" бросили шумные соседи из БК "Киев". Основанный олимпийским чемпионом Александром Волковым клуб успел дважды стать чемпионом (2000, 2005) и еще 6 раз довольствоваться серебряными наградами. В статусе середняка "волки" поиграли еще до сезона 2014/15.

А вот настоящей силой отечественного баскетбола 00-х стал "Азовмаш". Мариупольцы в 2003-2010 гг. завоевали 7 титулов из восьми. Далее трижды попали в тройку призеров, но после смерти главного мецената клуба Александра Савчука прекратили выступления.

В сезоне 2011/12 до премьерного чемпионского титула добрался "Донецк". В финальной серии плей-офф "тигры" одолели земляков из "Азовмаша". Как оказалось, этот успех был последним в истории дончан. С оккупацией города в 2014 году большой баскетбол там исчез.

С падением уровня чемпионата Украины с точки зрения финансов в том же году на первые роли вышел "Химик". Южненцы годами строили школу талантов, которая принесла плоды в новых реалиях. В течение пяти сезонов коллектив из Одесской области завоевал 3 титула (2015, 2016, 2019), но проблемы Одесского припортового завода похоронили "Химик" в сорванном сезоне 2021/22.

"Прометей" – самый молодой коллектив в списке. Основанные в 2018 году "титаны" до золотых наград добрались в сезоне 2020/21. Еще месяц-два назад слобожанцам прочили конкуренцию с "Днепром" за титул в грядущий год. Не сложилось.

От печальной тенденции исчезновения чемпионов Украины больше всего волноваться приходится фанатам "Черкасских Мавп" и того же "Днепра". Эти две команды остаются последними из коллективов, бравших чемпионские титулы (три на двоих) и продолжающих соревноваться. Они и другие поклонники баскетбола предпочли бы увидеть третье возрождение "Будивельника", а не еще хотя бы один крах...