Днепр и другие города готовы работать с НАПК для предотвращения коррупции, - Филатов

Так, совместная работа должна предотвращать злоупотребления и при этом учитывать принципы местного самоуправления. Этот баланс укрепит доверие между должностными лицами и гражданами.

По словам главы НАПК Александра Новикова, инструментами для этого могут быть, в частности, онлайн курсы "Добродетельная община", рекомендации по проведению прозрачных закупок, привлечение профессиональных антикоррупционных уполномоченных, а также совместная разработка Плана по имплементации вышеупомянутой Декларации.

"Конечной целью деятельности НАПК является построение такой власти, которой доверяет и которую поддерживает общество. Власти, в которой нет неблагополучных служащих, в отношении которых нужно составлять протоколы или выносить обвинительные приговоры. Национальное агентство открыто к сотрудничеству в этом направлении с местным самоуправлением", - сказал Александр Новиков.

Со своей стороны, городской голова Днепра Борис Филатов также отметил готовность всесторонне сотрудничать с НАПК в этом вопросе.

"В Украине создано очень много правоохранительных, карательных органов, но НАПК - единственный орган, в названии которого есть термин "предотвращение". От всех городских голов могу сказать, что мы готовы работать вместе именно на предотвращение коррупции", - заявил Филатов.