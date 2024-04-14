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"Днепр" с ярким камбэком против "Мавп" стал вторым финалистом баскетбольной Суперлиги

Днепр, Воскресенье 14 апреля 2024 16:56
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"Днепр" с ярким камбэком против "Мавп" стал вторым финалистом баскетбольной Суперлиги Фото: "Мавпы" завоевали сердца, но не место в финале (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Днепр" с волевой победой дома над "Черкасскими Мавпами" завоевал путевку в финал сезона Суперлиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, Суперлига, плей-офф, 1/2 финала

"Днепр" – "Черкасские Мавпы" – 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17); серия – 2:1

Черкащане шокировали днепровскую публику сверхмощным стартом (14:0). К середине четверти "Днепр" немного пришел в себя, но смог сократить отставание лишь до семи пунктов. Однако концовку четверти лучше провели "Мавпы" и вышли на 13-очковый гандикап.

Вторая десятиминутка была менее результативной. Днепровцы не смогли набрать даже десяток пунктов. Гости же снова оказались лучше с обеих сторон площадки и ушли на большой перерыв с неожиданными +17.

Лишь в третьей четверти "Днепр" окончательно очнулся. Хозяева паркета не только выровняли игру, но и начала переигрывать "Мавп". Как следствие, подопечным Владимира Коваля удалось отыграть хотя бы незначительные, но три пункта отставания. Как знать, как события развернулись бы дальше, если бы матч не прервала воздушная тревога.

Вынужденная пауза явно сыграла злую шутку с черкащанами. Андердог противостояния провалил старт финальной 10-минутки (2:16) и позволил днепровцам впервые сравнять счет. Стартовали нервные качели, в которых решающим стал 3-очковый Закурдаева на последней минуте. В конце концов, "Днепр" победил с пятью очками преимущества.

Теперь команду Коваля ждет финал сезона. "Днепр" будет противостоять дебютантам первенства из "Ровно". В полуфинальной серии ровенчане одолели "Киев-Баскет" (2:0). Зато "Черкасские Мавпы" поборются за бронзовые медали со столичными "пчелами".

К слову, украинец Михайлюк поучаствовал в разгроме "Шарлотта" в стартовой пятерке "Бостона".

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