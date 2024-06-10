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Днепр направляет ресурсы на тщательную подготовку к зиме, - Филатов

Фото: Днепр направляет ресурсы на тщательную подготовку к зиме (dniprorada.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Днепр продолжает подготовку к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся заранее — учитывая опыт предыдущих зим, которые город находился в условиях большой войны, а также сложные прогнозы на период холодов этого года.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Мы начинаем готовиться к следующему отопительному сезону уже сейчас — летом. В прошлом году мы анонсировали приобретение самой мощной газопоршневой станции Jenbacher, которая в то время была второй по мощности в стране. Она хорошо себя зарекомендовала зимой. Сейчас она полностью установлена, оборудована всем необходимым. И уже будет работать стационарно на одной из котельных города", - отметил Филатов во время проверки работ на правом берегу накануне.

Помимо устройства газовой станции, здесь также полностью заменили старые окна, поставили новый котел и насосные агрегаты. Они более энергоэффективны и потребляют почти вдвое меньше электроэнергии.

В общей сложности к зиме по городу капитально отремонтируют еще 29 котлов и установят более 50 энергосберегающих насосов. Где нужно – заменят также участки тепловых сетей и изоляции. В то же время благодаря договоренностям Филатова Днепр системно получает генераторы от иностранных городов-партнеров.

 

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Днепр