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Днепр еженедельно оказывает защитникам помощь на миллионы гривен, - Филатов

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Днепр продолжает снабжать украинских бойцов техникой и оснащением и остается лидером страны в помощи армии. Ныне очередная партия на передовую – это около сотни единиц самого необходимого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Кроме того, защитникам предоставили заказанную ими компьютеру технику и антенны-усилители.

Всего за период полномасштабной агрессии Днепр потратил на нужды обороны и обороноспособность города около 3,5 млрд грн.

Мэр Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет делать все для помощи армейцам на передовой.

"Сейчас, как и еженедельно, мы оказываем помощь нашим защитникам на несколько миллионов гривен. Это разное оборудование. И дальше продолжаем работать", - сказал он.

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ДнепрБорис Филатов