Днепр подписал декларацию по НАПК о добродетели и совместной работе

Филатов заметил, что Днепр системно выстраивал алгоритмы прозрачности для работы муниципалитета.

За семь лет город поднялся в рейтинге Transparency International за 62-е место. После полномасштабного вторжения России в Украину Днепр сумел быстро использовать полученный опыт организации городских сервисов уже для противодействия вызовам войны.

"Очень много наших наработок мы ввели во время войны. Это различные муниципальные сервисы, которые теперь не только информируют днепрян о городских делах, но и полезные переселенцам. В зависимости от ситуации, это готовые инструменты, которые быстро можно перестроить под различные вызовы сегодняшнего дня. закупок", - подчеркнул Филатов во время своего выступления на одной из панелей Форума добропорядочных общин.

Он также добавил, что полученный опыт в настоящее время позволяет городу достойно выглядеть в большой общественной дискуссии "дроны или стадионы".

Подписание деклараций по НАПК он назвал примером объединения усилий, который следует перенимать и другим территориальным общинам. Ведь несмотря на сложную историю отношений местного самоуправления с разными ветвями власти, сейчас у всех в стране есть одна цель.

По словам главы НАПК Александра Новикова, основой устойчивости европейских государств является самое сильное местное самоуправление, благодаря которому можно построить эффективное государство.

"Благодарю, что согласились присоединиться к подписанию декларации. Надеюсь на совместное наполнение ее содержанием - в соответствии с рекомендациями Совета Европы. Как господин Борис Филатов говорил, лучших мировых практик", - отметил Новиков.

Среди подписантов декларации также глава Львова Андрей Садовый, Новоукраинский городской голова (Кировоградская область) Александр Коренный, секретари Луцкого и Кропивницкого горсоветов - Юрий Беспятко и Олег Колюка, начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, а также заместители городских голов Полтавы, Черкасс, Винницы и Ивано-Франковска - Виталий Яковлевич.