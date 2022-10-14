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Днепр передал ВСУ еще 22 автомобиля

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Пятница 14 октября 2022 11:57
Днепр передал ВСУ еще 22 автомобиля Фото: Днепр передал ВСУ еще 22 автомобиля (dniprorada.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Днепр передал украинским защитникам очередную партию машин. В основном это грузовики повышенной проходимости, способные перевозить более двух тонн груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Автомобили отправились на фронт в День защитников и защитниц Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения России город передал украинским защитникам около 600 легковушек и грузовиков, а еще – десятки дронов, сотни радиостанций и многое другое оборудование и амуниции.

Все, что покупает город, выбирается в соответствии с потребностями и пожеланиями наших военных.

"Это то, что ребятам нужно. Я хотел бы сказать слова большой благодарности, прежде всего - Геннадию Корбану, за эту идею приобретения грузовиков на западе. Также я благодарю всех бизнесменов, которые донатили на наши благотворительные фонды и приобрели эти грузовики за счет своего бизнеса. Это и корпорация "АТБ", и "БаДМ", другие бизнесмены, но самые большие слова благодарности я хочу сказать всем горожанам, кто давал хотя бы копеечку на эти подарки", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Он также призвал горожан в дальнейшем донатить благотворительным фондам, поддерживать ВСУ и работать на благо родного города и победы Украины.

Днепр передал ВСУ еще 22 автомобиля

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц. Это праздник в честь воинов, которые сейчас героически защищают нашу страну от российских оккупантов на земле и в небе, глубоко в тылу врага и на государственных границах.

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Днепр ВСУ Борис Филатов
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