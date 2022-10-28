ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днепр передал военным очередную партию оснащения

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 13:50
Днепр передал военным очередную партию оснащения Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэрия Днепра передала почти десятку разных частей и подразделений ВСУ очередную крупную партию оснащения. От генераторов к программному обеспечению и картам памяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По заказу бойцов было приобретено более сотни единиц ноутбуков, планшетов и стационарных компьютеров.

Более объемные вещи, как генераторы, кондиционеры и некоторая мебель, армейцы будут убирать из складов.

Со своей стороны городской голова Днепра Борис Филатов поблагодарил бойцов и всех днепрян, кто поддерживает ВСУ, помогает волонтерам и продолжает работать на благо родного города.

"Все, что ребята у нас заказывали, мы все приобрели за счет местного бюджета - на сумму где-то 12 млн грн. И всякий раз, когда мы это передаем, я говорю: давайте помогать Вооруженным силам. Вместе к победе", - сказал Филатов.

Днепр передал военным очередную партию оснащения

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о том, что25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги . Позже стало известно, что обломок ракеты попал в АЗС, в результате чего возник пожар. По состоянию на вчера было известно о двух погибших и трех пострадавших, среди которых беременная женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов
NEWS
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год