Днепр передал защитникам очередную партию техники более чем на 5 млн гривен

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что это оборудование пригодится, прежде всего, для обустройства контрольных наблюдательных пунктов.

"Еженедельная помощь нашим военным продолжается. Сегодня снова выдали оборудование на сумму где-то 5 млн грн. Спасибо каждому налогоплательщику, каждому жителю нашей территориальной общины за то, что мы все вместе помогаем нашим защитникам, и дальше будем продолжать", - отметил Филатов, анонсировав также очередное отправление на передовую свыше десятка автомобилей и другого снаряжения для украинских военных.