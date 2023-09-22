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Днепр передает на фронт еще восемь грузовиков

Фото: Днепр передает на фронт еще восемь грузовиков (пресс-служба Днепровского горсовета)
Автор: Сергей Новиков

Днепр передает на фронт очередную партию автомобилей для наших военных. В этот раз это восемь грузовиков Renault TRM 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Машины оснащены мощным дизельным двигателем и грузоподъемностью полторы тонны. Автомобили поедут на фронт как только пройдут полное техническое обслуживание. Их распределят по военным частям/подразделениям.

"С начала полномасштабного вторжения город оказывает помощь ВСУ и ТРО в виде автотранспортных средств. С 24 февраля 2022 года на нужды военных было передано около 650 авто. Также оказывали помощь в виде топлива - всего почти 250 тыс. литров. При содействии горсовета отремонтировано более 300 авто для нужд ВСУ и предоставлена помощь в перевозке более 50 тысяч военных", - рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Игорь Маковцев.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину департамент транспорта и транспортной инфраструктуры передал около 190 аккумуляторных батарей и 465 автомобильных шин.

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