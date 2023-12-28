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Днепр - лидер по объемам закупок для нужд обороны, - Филатов

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр снова признан городом, который покупает наибольшее количество техники и оборудования для нужд обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета, комментируя получение премии Prozorro awards.

"Тот факт, что Днепр является абсолютным лидером в поддержке обороноспособности государства среди местного самоуправления, признан уже всеми. И не только местного самоуправления. По цифрам в том же Prozorro мы обошли как другие города, так и огромные государственные корпорации с многомиллиардными бюджетами", - прокомментировал получение награды мэр Днепра Борис Филатов.

Он также поблагодарил днепрян-налогоплательщиков, благодаря которым город может держать столь высокий темп поддержки военных.

Как известно, Днепр еженедельно доставляет на передовую крупные партии оборудование стоимостью в десятки миллионов гривен. Это дроны разных моделей, пикапы, грузовики, компьютерная и другая техника, которую заказывают защитники.

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