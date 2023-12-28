Днепр - лидер по объемам закупок для нужд обороны, - Филатов

"Тот факт, что Днепр является абсолютным лидером в поддержке обороноспособности государства среди местного самоуправления, признан уже всеми. И не только местного самоуправления. По цифрам в том же Prozorro мы обошли как другие города, так и огромные государственные корпорации с многомиллиардными бюджетами", - прокомментировал получение награды мэр Днепра Борис Филатов.

Он также поблагодарил днепрян-налогоплательщиков, благодаря которым город может держать столь высокий темп поддержки военных.

Как известно, Днепр еженедельно доставляет на передовую крупные партии оборудование стоимостью в десятки миллионов гривен. Это дроны разных моделей, пикапы, грузовики, компьютерная и другая техника, которую заказывают защитники.