Днепр, Каменское и Харьков массированно атаковали "Шахеды" и ракеты: что известно

В ночь на 26 июля россияне продолжили атаки на Днепр, Каменское и Харьков. Во всех трех городах на фоне атаки дронов и ракет прозвучало много взрывов.
РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на сейчас.
Отметим, что этой ночью в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Это было примерно в 01:28. Примерно через час Днепр и Харьков начали массированно атаковать "Шахеды".
После угрозы баллистики Воздушные силы ВСУ начали фиксировать скоростные цели, которые летели на Днепр, Каменское, Кременчуг и Харьков.
Однако впоследствии стало известно, что серия взрывов прогремела в Днепре и Харькове. Информации о последствиях пока не было, однако власти Харькова сообщали, что удар был по Киевскому району. Причем после повторной таки были раненые (количество неизвестно).
Информации о Каменском и Кременчуге не было. Судя по всему, атаки на эти города не произошло.
Однако отметим, что за час до этого глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак писал, что враг совершил ракетную атаку. В результате этого в городе произошел пожар. Чуть позже мэр Андрей Белоусов подтвердил атаку и показал первое фото последствий.
По последним данным, по состоянию на 03:08 появилась снова угроза баллистики, но теперь с востока. Далее фиксировалась скоростная цель на Харьков, но информации о взрыве не было.
Начиная с 01:43 Воздушные силы ВСУ начали фиксировали группы "Шахедов" в Днепропетровской области. Они летели на Днепр/Каменское и Павлоград.
После этого "Суспільне" сообщало о звуках взрывов в Днепре, которые продолжались около часа. Впоследствии военные отметили, что Днепр и Каменское под массированной атакой дронов. Информации о последствиях еще не было.
"Массированная атака на Днепр и область продолжается. Не покидайте укрытия. Держимся!", - проинформировал глава ОВА Сергей Лысак о ситуации по состоянию на 03:20.
Кроме того, в 02:22, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже начали писать о массированной атаке дронов на Харьков. В городе в течение 40 минут было слышно около десятка взрывов. Известно, что под ударом был по меньшей мере Киевский район.
Отметим, что россияне этой ночью атаковали Харьков не только дронами и ракетами, но и авиабомбами.
В целом город находился под массированной комбинированной атакой почти три часа, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.
"Враг применил сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами", – говорится в сообщении.
Информация была взята из Telegram-каналов мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, Воздушных сил ВСУ.
Отметим, что с начала полномасштабной войны РФ регулярно совершает обстрелы городов Украины. Для атак враг использует дроны, ракеты различных типов, артиллерию и авиабомбы.
Например, в ночь на 25 июня враг запустил две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 61 беспилотник типа "Шахед" и дрон-имитатор.
По состоянию на утро силы ПВО сбили 54 воздушные цели. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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